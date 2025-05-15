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В Финляндии заявили о немедленной разработке 18-го пакета санкций против России
По словам министра иностранных дел Финляндии, Евросоюз, который недавно принял 17-й пакет антироссийских санкций, сразу же начнет работу над новым пакетом рестрикций. «Я считаю, что 17-й пакет [санкций], который мы приняли, был правильным решением, и теперь мы немедленно начнем разрабатывать новый пакет», — приводятся ее слова.

Министр иностранных дел Финляндии Элине Валтонен на неформальной встрече глав МИД стран НАТО в Турции заявила о немедленной разработке 18-го пакета санкций ЕС против России. Ее слова 15 мая передало ТАСС.

По словам министра иностранных дел Финляндии, Евросоюз, который недавно принял 17-й пакет антироссийских санкций, сразу же начнет работу над новым пакетом рестрикций.

«Я считаю, что 17-й пакет [санкций], который мы приняли, был правильным решением, и теперь мы немедленно начнем разрабатывать новый пакет», — приводятся ее слова.

Напомним, послы ЕС утвердили 17-й пакет санкций против России.