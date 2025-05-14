Послы ЕС утвердили 17-й пакет санкций против России

Отмечается, что 20 мая новые санкции должны утвердить министры иностранных дел ЕС. По данным Bloomberg, в новый пакет войдут санкции против 60 российских юридических и физических лиц и примерно 150 танкеров. Также возможны ограничения против ряда компаний из третьих стран.