Послы ЕС утвердили 17-й пакет санкций против России
Отмечается, что 20 мая новые санкции должны утвердить министры иностранных дел ЕС. По данным Bloomberg, в новый пакет войдут санкции против 60 российских юридических и физических лиц и примерно 150 танкеров. Также возможны ограничения против ряда компаний из третьих стран.
Послы ЕС утвердили 17-й пакет санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что 20 мая новые санкции должны утвердить министры иностранных дел ЕС.
По данным Bloomberg, в новый пакет войдут санкции против 60 российских юридических и физических лиц и примерно 150 танкеров. Также возможны ограничения против ряда компаний из третьих стран.