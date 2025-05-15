В ДТП на Касимовском шоссе в Рязани пострадал пятилетний ребенок

ДТП произошло 14 мая, примерно в 17:40, вблизи дома № 25 по улице Касимовское шоссе. По предварительной информации полиции, 36-летняя местная жительница, управляя «Хендай», столкнулась с автомобилем «Фиат», за рулем которого была 60-летняя рязанка. В результате происшествия водитель автомобиля «Фиат», а также пятилетняя девочка получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медпомощь. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ДТП на Касимовском шоссе в Рязани пострадал пятилетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в соцсетях.

ДТП произошло 14 мая, примерно в 17:40, вблизи дома № 25 по улице Касимовское шоссе.

По предварительной информации полиции, 36-летняя местная жительница, управляя «Хендай», столкнулась с автомобилем «Фиат», за рулем которого была 60-летняя рязанка.

В результате происшествия водитель автомобиля «Фиат», а также ее пятилетняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медпомощь.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее очевидцы сообщали, что на месте аварии работала скорая. Момент ДТП попал на видео.