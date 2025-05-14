В Рязани произошло ДТП с пострадавшим

Авария случилась на пересечении Касимовского шоссе и улицы Новой. По словам очевидцев, столкнулись автомобили Fiat и Hyundai. Отмечается, что пострадавшего увезли на скорой. На месте происшествия образовалась пробка.

В среду, 14 мая, в Рязани произошло ДТП с пострадавшим. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщили читатели.

Авария случилась на пересечении Касимовского шоссе и улицы Новой. По словам очевидцев, столкнулись автомобили Fiat и Hyundai.

Отмечается, что пострадавшего увезли на скорой.

На месте происшествия образовалась пробка.