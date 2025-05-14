Момент ДТП в Рязани попал на видео

Авария случилась вечером в среду, 14 мая. На опубликованных кадрах видно, как Hyundai выезжает с улицы Новой и начинает поворачивать на Касимовское шоссе. В это время он врезается в попутный Fiat. Ранее очевидцы сообщали РЗН. инфо, что пострадавшего после ДТП увезли на скорой.

Момент ДТП в Рязани попал на видео. Кадры появились в соцсетях.

Авария случилась вечером в среду, 14 мая. На опубликованных кадрах видно, как Hyundai выезжает с улицы Новой и начинает поворачивать на Касимовское шоссе. В это время он врезается в попутный Fiat.

Ранее очевидцы сообщали РЗН. инфо, что пострадавшего после ДТП увезли на скорой.