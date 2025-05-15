Переговоры России и Украины отложили на вторую половину дня

Дипломат подчеркнула, что российская делегация получила инструкции о нацеленности на долгосрочный мир на Украине. Также она отметила, что Киев пытается устраивать шоу вокруг переговоров, о чем свидетельствуют противоречащие заявления местных властей. «Переговоры по инициативе турецкой стороны перенесены на вторую половину дня», — заключила Захарова. Ранее стало известно о прибытии российской делегации в Стамбул. Ее состав утвердил президент Владимир Путин.

Переговоры России и Украины отложили на вторую половину дня. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарову.

Дипломат подчеркнула, что российская делегация получила инструкции о нацеленности на долгосрочный мир на Украине. Также она отметила, что Киев пытается устраивать шоу вокруг переговоров, о чем свидетельствуют противоречащие заявления местных властей.

«Переговоры по инициативе турецкой стороны перенесены на вторую половину дня», — заключила Захарова.

Ранее стало известно о прибытии российской делегации в Стамбул. Ее состав утвердил президент Владимир Путин.