В Рязанской области отменили карантин по бешенству

Ограничительные меры отменили в очаге заболевания — личном подворье на улице Брусня, дом № 93 в поселке Старожилово. Неблагополучным пунктом считалась территория, ограниченная улицей.

В Старожиловском районе отменили карантин по бешенству, длившийся с 13 марта 2025 года. Постановление опубликовали на сайте «Рязанских ведомостей».

Ограничительные меры отменили в очаге заболевания — личном подворье на улице Брусня, дом № 93. Неблагополучным пунктом считалась территория, ограниченная улицей.

Отметим, в начале 2024 года Старожиловский район Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям считал в числе тех, где чаще всего фиксировали случаи бешенства у животных.