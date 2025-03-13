В поселке Рязанской области ввели карантин по бешенству
Он продлится 60 дней после убоя последнего животного, подозреваемого в заражении, и проведения необходимых мероприятий.
В Старожилове ввели ограничительные мероприятия по бешенству. Соответствующее постановление губернатора Рязанской области опубликовали на сайте «Рязанских ведомостей».
Согласно документу, карантин продлится 60 дней после убоя последнего животного, подозреваемого в заражении, и проведения необходимых мероприятий.
Очагом заболевания объявили личное подворье на улице Брусня, дом № 93. Неблагополучным пунктом будет считаться территория, ограниченная данной улицей.
На период карантина в очаге запретили проведение ярмарок. Рекомендовано отлавливать бездомных животных с последующей вакцинацией.