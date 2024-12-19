В Рязанской области с начала года года зафиксировали 15 случаев бешенства
Бешенство чаще всего фиксировали в Сараевском, Старожиловском, Михайловском, Рязанском и Касимовском районах, а также в Рязани.
В Рязанской области с начала года года зафиксировали 15 случаев бешенства. Об этом сообщает сайт Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
Отмечается, что бешенство чаще всего фиксировали в Сараевском, Старожиловском, Михайловском, Рязанском и Касимовском районах, а также в Рязани.
На территории выявленных очагов установили карантин.