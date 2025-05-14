В Рязани сбили велосипедиста
По словам очевидцев, авария случилась на улице Большая. Судя по кадрам, «Лада» сбила велосипедиста. На месте происшествия работала реанимация и полиция. Официальная информация уточняется.
В Рязани сбили велосипедиста. Об этом 14 мая сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась на улице Большая. Судя по кадрам, «Лада» сбила велосипедиста.
На месте происшествия работала реанимация и полиция.
Официальная информация уточняется.
Позже в рязанской ГАИ рассказали о случившемся.