Появились подробности ДТП со сбитым велосипедистом в Рязани
ДТП произошло 14 мая, примерно в 16:30, вблизи дома 31 по улице Тимакова. По предварительной информации полиции, 28-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Лада Гранта», сбила велосипедиста. В результате происшествия он получил травмы. Велосипедиста доставили в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Появились подробности ДТП со сбитым велосипедистом в Рязани. Соответствующую информацию разместила пресс-служба ведомства в соцсетях.
ДТП произошло 14 мая, примерно в 16:30, вблизи дома 31 по улице Тимакова.
По предварительной информации полиции, 28-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Лада Гранта», сбила велосипедиста.
В результате происшествия он получил травмы. Велосипедиста доставили в медучреждение.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее появилось видео с места аварии.