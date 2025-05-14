Появились подробности ДТП со сбитым велосипедистом в Рязани

ДТП произошло 14 мая, примерно в 16:30, вблизи дома 31 по улице Тимакова. По предварительной информации полиции, 28-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Лада Гранта», сбила велосипедиста. В результате происшествия он получил травмы. Велосипедиста доставили в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.