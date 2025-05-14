Трамп: в ближайшие дни могут появиться хорошие новости по Украине

«Думаю, у нас будут довольно хорошие новости по Украине сегодня, возможно, завтра и, честно говоря, в пятницу. Но посмотрим», — сказал он. Ранее Трамп говорил, что может прилететь на переговоры президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле. При этом в Кремле заявили, что Россия готовится к переговорам с Украиной.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с эмиром Катара в Дохе заявил, что в ближайшие дни могут появиться хорошие новости по Украине. Его слова 14 мая передало РИА Новости.

«Думаю, у нас будут довольно хорошие новости по Украине сегодня, возможно, завтра и, честно говоря, в пятницу. Но посмотрим», — сказал он.

Ранее Трамп говорил, что может прилететь на переговоры президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле.

При этом в Кремле заявили, что Россия готовится к переговорам с Украиной.