В Кремле заявили, что Россия готовится к переговорам с Украиной

По его словам, в контексте переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле нужно исходить из того, что было сказано главой РФ Владимиром Путиным. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, является ли предстоящая встреча делегаций двух стран продолжением диалога, который начался в 2022 году. «Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Пока больше ничего комментировать мы не собираемся», — сказал представитель Кремля.

В Кремле заявили, что Россия готовится к переговорам с Украиной. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, в контексте переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле нужно исходить из того, что было сказано главой РФ Владимиром Путиным.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, является ли предстоящая встреча делегаций двух стран продолжением диалога, который начался в 2022 году.

«Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Пока больше ничего комментировать мы не собираемся», — сказал представитель Кремля.