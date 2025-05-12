Трамп заявил, что может прилететь на переговоры Путина и Зеленского в Стамбуле
В понедельник, 12 мая, Трамп выразил надежду, что Путин и Зеленский будут в Стамбуле в четверг. Президент США добавил, что сам раздумывает о том, чтобы полететь туда 15 мая.
Трамп заявил, что может прилететь на переговоры Путина и Зеленского в Стамбуле. Об этом сообщает «Прайм».
В понедельник, 12 мая, Трамп выразил надежду, что Путин и Зеленский будут в Стамбуле в четверг.
Президент США добавил, что сам раздумывает о том, чтобы полететь туда 15 мая.