Подоляк: Зеленский хочет в Стамбуле встретиться исключительно с Путиным

Как отметил Подоляк, с другими представителями России Зеленский не желает общаться. «Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем, кроме Путина, заявил советник главы ОП Подоляк», — говорится в сообщении издания.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский готов встретиться в Стамбуле только с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 13 мая сообщила «Газета. Ru» со ссылкой на украинское издание «Страна».

Как отметил Подоляк, с другими представителями России Зеленский не желает общаться.

«Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем, кроме Путина, заявил советник главы ОП Подоляк», — отметили в публикации.

Напомним, Россия предложила Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Владимир Зеленский пообещал лично ждать там Путина.

Позже спецпосланник президента США Свив Уиткофф заявил, что главной темой переговоров станет вопрос о территориях, доступ Украины к Днепру и Черному морю и использование Запорожской АЭС.