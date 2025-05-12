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В Рязанской области осудят мужчину за смертельное ДТП с маршруткой
Авария случилась в июле 2024 года. Отмечается, что обвиняемый, управляя автопоездом, двигался по автодороге М-5 «Урал» в Рыбновском районе. По данным прокуратуры, мужчина нарушил ПДД и столкнулся с автомобилем «ГАЗ», который перевозил пассажиров. В результате ДТП пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе тяжкий вред здоровью человека, от которых один потерпевший скончался. Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 3 статьи 264 УК РФ.

В Рязанской области осудят 54-летнего мужчину за смертельное ДТП с маршруткой. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария случилась в июле 2024 года. Отмечается, что обвиняемый, управляя автопоездом, двигался по автодороге М-5 «Урал» в Рыбновском районе.

По данным прокуратуры, мужчина нарушил ПДД и столкнулся с автомобилем «ГАЗ», который перевозил пассажиров. В результате ДТП пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе тяжкий вред здоровью человека, от которых один потерпевший скончался.

Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека).

54-летнему мужчине грозит лишения свободы на срок до пяти лет.

Уголовное дело направлено в Рыбновский районный суд.

Напомним, авария произошла 9 июля 2024 года в Рыбновском районе на 175-м километре трассы М-5 «Урал». Столкнулись автопоезд под управлением 54-летнего жителя Воронежской области и рейсовый автобус, за рулем которого был 63-летний рязанец.

8 мая 2025 года стало известно, что полиция завершила расследование ДТП.