СК возбудил уголовное дело после избиения 14-летней девочки в Рязани

По данным следствия, все произошло вечером 2 апреля. Две 13-летние и одна 14-летняя местные жительница избили сверстницу, нанеся ей удары руками и ногами по туловищу и голове. После ее заставили встать на колени и извиниться. Отмечается, что еще один 14-летний юноша снимал происходящее на камеру. Позже видео выложили в интернет. Личности подростков установили сотрудники полиции. В отделе с ними и их родителями провели разъяснительные беседы. «Ход расследования уголовного дела поставлен руководством следственного управления на контроль», — отметили в СК.

СК возбудил уголовное дело после избиения 14-летней девочки в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным следствия, все произошло вечером 2 апреля. Две 13-летние и одна 14-летняя местные жительница избили сверстницу, нанеся ей удары руками и ногами по туловищу и голове. После ее заставили встать на колени и извиниться.

Отмечается, что еще один 14-летний юноша снимал происходящее на камеру. Позже видео выложили в интернет.

Личности подростков установили сотрудники полиции. В отделе с ними и их родителями провели разъяснительные беседы.

«Ход расследования уголовного дела поставлен руководством следственного управления на контроль», — отметили в СК.