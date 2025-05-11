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Трамп решил подключиться к европейской коалиции желающих по давлению России
Президент США Дональд Трамп согласился поддержать инициативу европейской «коалиции желающих» по давлению на Россию для 30-дневного перемирия на Украине, однако его мнение может измениться. «Двое европейских чиновников, присутствовавших в Киеве, назвали итоги встречи большим успехом, особенно с учетом того, что лидерам удалось привлечь Трампа и заручиться его поддержкой, хотя один из чиновников предупредил, что президент США имеет тенденцию быстро менять свое мнение», — передает Politico.

Президент США Дональд Трамп согласился поддержать инициативу европейской «коалиции желающих» по давлению на Россию для 30-дневного перемирия на Украине, однако его мнение может измениться. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

«Двое европейских чиновников, присутствовавших в Киеве, назвали итоги встречи большим успехом, особенно с учетом того, что лидерам удалось привлечь Трампа и заручиться его поддержкой, хотя один из чиновников предупредил, что президент США имеет тенденцию быстро менять свое мнение», — передает издание.

Напомним, Россия предложила Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Позже Трамп прокомментировал предложение.