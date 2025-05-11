Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной
«Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная „кровавая баня“, как мы надеемся, подойдет к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. В свою очередь, США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Наступает большая неделя!» — отметил американский лидер.
Предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной может прочить великий день для Москвы и Киева. Об этом написал глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети.
«Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная „кровавая баня“, как мы надеемся, подойдет к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. В свою очередь, США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Наступает большая неделя!» — отметил американский лидер.
Напомним, Россия предложила Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая.