МИД Украины: Киев не намерен выполнять требования России

Министр также заявил, что приехал на переговоры в Анталью с двумя задачами — по организации гуманитарного коридора из Мариуполя и 24-часовому перемирию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией. Об этом в четверг, 10 марта, он заявил на пресс-конференции после завершения переговоров в Анталье. Его слова привело агентство ТАСС.

В Анталье министры иностранных дел России, Украины и Турции обсуждали вопросы прекращения огня.

«Мы подняли вопрос прекращения огня, 24-часового прекращения огня, чтобы разрешить наиболее довлеющие гуманитарные проблемы. В этом вопросе мы не достигли прогресса, так как кажется, что по нему принимают решение другие люди в России», — заявил Кулеба.

Министр также заявил, что приехал на переговоры в Анталью с двумя задачами — по организации гуманитарного коридора из Мариуполя и 24-часовому перемирию. Однако требования, которые выдвинула Россия, по мнению главы украинского ведомства, Киеву не подошли.

В то же время Кулеба подчеркнул, что формат переговоров продолжится.

«Надеюсь, что формат, который сегодня состоялся, будет иметь продолжение. Я готов к нему. Если российская сторона будет готова к серьезному, предметному разговору», — сказал он.