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В Рязанской области предложили ограничить продажу спиртного
С инициативой выступило региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз борьбы за народную трезвость». Они организовали 9 мая «Трезвую пробежку», которая проходила по маршруту от Лыбедского бульвара до кремля. В начале акции губернатору Павлу Малкову передали письмо с предложениями «рассмотреть антиалкогольные меры, которые вводят регионы России для сохранения здоровья и сбережения здоровья и жизни народа». Напомним, ограничения уже введены в ряде российских регионов. В Вологодской области с 1 марта могут продавать алкоголь по будням только два часа в день.

В Рязанской области предложили ограничить продажу алкоголя. С соответствующей инициативой выступило региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз борьбы за народную трезвость».

Они организовали 9 мая «Трезвую пробежку», которая проходила по маршруту от Лыбедского бульвара до кремля. Участники на собственном примере показали, что можно проводить время весело без спиртного.

Отмечается, что в начале акции губернатору Павлу Малкову передали письмо с предложением «рассмотреть антиалкогольные меры, которые вводят регионы России для сохранения здоровья и сбережения здоровья и жизни народа».

Напомним, ограничения действуют уже в Вологодской области. С 1 марта там могут продавать алкоголь по будням только два часа в день. Также ограничения введены в Бурятии, Якутии, в Московской, Калужской областях, Санкт-Петербурге и Забайкалье.

Ранее также стало известно, что в Рязанской области хотят ограничить время продажи алкоголя в многоквартирных домах.

Фото: группа «Трезвая пробежка 9 мая Рязань» в «ВК»