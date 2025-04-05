Депутат Госдумы предложил запретить продавать алкоголь в выходные

По словам Хамзаева, практика отдельных регионов по введению ограничений на продажу алкоголя в будние дни является эффективной. Он предложил распространить ограничения и на выходные дни. «Я бы отметил главное: нет никакого алкогольного протеста… Люди поддерживают, соблюдают закон, это хорошая мера. Я считаю, что такая мера должна быть и в выходные дни», — заявил парламентарий.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев предложил запретить продавать алкоголь в выходные. Об этом 5 апреля сообщило ТАСС.

По словам Хамзаева, практика отдельных регионов по введению ограничений на продажу алкоголя в будние дни является эффективной. Он предложил распространить ограничения и на выходные дни.

«Я бы отметил главное: нет никакого алкогольного протеста… Люди поддерживают, соблюдают закон, это хорошая мера. Я считаю, что такая мера должна быть и в выходные дни», — заявил парламентарий.

Депутат напомнил, что в Вологодской области с 1 марта могут продавать алкоголь по будням только два часа в день. Также ограничения введены в Бурятии, Якутии, в Московской, Калужской областях, Санкт-Петербурге и Забайкалье.

В основном, по словам Хамзаева, власти сокращают время продаж спиртного, вытесняют алкомаркеты из жилых домов и пытаются закрыть «наливайки».

Отмечается, что ввести ограничения хотят и в других российских регионах.

Он уточнил, что продажи алкоголя в Вологодской области за первый месяц снизились на 19%. Продажи в алкомаркетах сократились на 50%.