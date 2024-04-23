В Рязанской области хотят ограничить время продажи алкоголя в многоэтажках

Запрет не будет действовать на рестораны.

В Рязанской области ограничат время продажи алкоголя в многоквартирных домах. Об этом во вторник, 23 апреля, на заседании правительства сообщил министр промышленности и экономического развития региона Андрей Ворфоломеев.

По его словам, планируется установить запрет на реализацию алкоголя в том же месте, в котором осуществляется его продажа при оказании услуг общественного питания. В регионе предлагают отпускать пиво и пивосодержащие напитки только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

«Также планируется ограничить время продажи алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, с 22:00 до 8:00, кроме ресторанов», — подчеркнул Варфоломеев.

Чиновники поддержали законопроект и отправили для принятия окончательного решения в рязанскую областную думу.

Напомним, в феврале 2024 года был принят закон о борьбе с «наливайками».