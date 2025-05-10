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Бастрыкин поручил завести дело после избиения девочки сверстниками в Рязани
Отмечается, что в Рязани несколько несовершеннолетних девочек избили сверстницу, при этом снимали происходящее на камеру. Следственные органы СК России по Рязанской области организовали процессуальную проверку. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Напомним, о конфликте стало известно 8 мая. Компания подростков избила сверстницу и заставила извиняться на коленях. Полиция нашла несовершеннолетних.

Глава следком Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения девочки в Рязани. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба Информационного центра СК России в соцсетях.

Отмечается, что в Рязани несколько несовершеннолетних девочек избили сверстницу, при этом снимали происходящее на камеру.

Следственные органы СК России по Рязанской области организовали процессуальную проверку.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Напомним, о конфликте стало известно 8 мая. Компания подростков избила сверстницу и заставила извиняться на коленях.

Полиция нашла несовершеннолетних. Троих 13-летних девушек и 14-летнего юношу, снимавшего происходящее на видео, доставили в отдел.