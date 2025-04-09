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Рязанская строительная компания объяснила причину вывоза грунта на полигон в Дубровичи
«19.02.2025 г. по обращению ФКУ „ОСК МВО“ Компанией заключено соглашение о производстве работ на безвозмездной основе и в рамках оказания помощи Вооруженным силам РФ в ходе проведения СВО по усовершенствованию учебно-материальной базы для качественного выполнения комплекса задач по боевой подготовке в составе полигона БПЛА, отдельно стоящих валов, вододрома, противопожарного водоема, валов безопасности на территории войсковой части 41450 в районе села Дубровичи Рязанского района, направленных на укрепление обороноспособности воинских частей и обеспечения безопасности региона», — отметили в ГК «Зеленый сад».

ГК «Зеленый сад» объяснила причину вывоза грунта в Дубровичи. По данным компании, на объекте ведется обустройство инфраструктуры для обеспечения безопасности и усовершенствования материально-технической базы военного полигона.

«19.02.2025 г. по обращению ФКУ „ОСК МВО“ Компанией заключено соглашение о производстве работ на безвозмездной основе и в рамках оказания помощи Вооруженным силам РФ в ходе проведения СВО по усовершенствованию учебно-материальной базы для качественного выполнения комплекса задач по боевой подготовке в составе полигона БПЛА, отдельно стоящих валов, вододрома, противопожарного водоема, валов безопасности на территории войсковой части 41450 в районе села Дубровичи Рязанского района, направленных на укрепление обороноспособности воинских частей и обеспечения безопасности региона», — отметили в ГК «Зеленый сад».

«В настоящее время компанией в соответствии с графиком производства работ проводятся работы по устройству валов безопасности, в том числе с использованием грунта 5 класса опасности (неопасные отходы, не требующие лицензии на обращение), вывозимого с территории бывшего шпалопропиточного завода в рамках проекта рекультивации», — говорится в сообщении застройщика.

Отмечается, что вывоз грунта 4 класса опасности параллельно проводится на полигон МУП «Эколозащита» на Южной окружной дороге, с которым заключили договор на размещение отходов. Также «Зеленый сад» пояснил, что ночной вывоз грунта, о котором ранее сообщалось в СМИ, также связан с интенсивностью работ на военном полигоне.

Компания подчеркивает, что опубликованная в соцсетях информация о якобы выявленном факте устройства на территории Дубровического сельского поселения несанкционированного полигона отходов, вывозимых со строительного объекта компании ЖК «Окская стрелка», не является действительной.

«На время проведения проверки уполномоченных органов — вывоз грунта на военный полигон в Дубровичи прекращен», — заключили в ГК «Зеленый сад».

Фото: скриншот видеоролика из группы ВООПИиК Рязань «Вконтакте».