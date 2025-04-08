Рязанцы пожаловались на шум от грузовиков по ночам в Борках

По словам очевидцев, ежедневно по поселку проезжает десятки многотонных грузовиков в ночное время."Эта вереница не прекращает двигаться всю ночь. Сколько уже можно? Сразу несколько таких караванов проезжает в течение часа. Когда это уже закончится?", — написал автор видео. Отмечается, что у грузовиков иногородние номера.