Внедорожник, на котором пьяный Ефремов устроил смертельное ДТП, продали

Джип Михаила Ефремова, на котором он устроил смертельное ДТП, был продан в 2022 году за 2 млн. Внедорожник актера купил житель белгородского города Валуйки. Населенный пункт находится в 78 км от места, где Ефремов отбывал срок. Напомним, 9 апреля Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО. Семья погибшего по его вине рязанца отреагировала на его освобождение.

Внедорожник, на котором пьяный Ефремов устроил смертельное ДТП, продали. Об этом сообщает RT.

По данным издания, джип Михаила Ефремова, на котором он устроил смертельное ДТП, был продан в 2022 году за 2 млн.

Внедорожник актера купил житель белгородского города Валуйки. Населенный пункт находится в 78 км от места, где Ефремов отбывал срок.

Напомним, 9 апреля Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО. Семья погибшего по его вине рязанца отреагировала на его освобождение.