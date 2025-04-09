Родственники рязанца, погибшего в ДТП с Ефремовым, выступили с заявление после выхода актера из тюрьмы

Отмечается, что они приняли его освобождение. «Вы знаете, Ефремов очень просил прощения у них, очень просил прощения. Все-таки апелляция здесь поступила, я думаю, что они приняли решение суда», — сообщил он.

Родственники рязанца, погибшего в ДТП с Ефремовым, прокомментировали УДО актера. Об этом в беседе с URA.RU рассказал адвокат актера Юрий Падалко.

Отмечается, что они приняли его освобождение.

«Вы знаете, Ефремов очень просил прощения у них, очень просил прощения. Все-таки апелляция здесь поступила, я думаю, что они приняли решение суда», — сообщил он.

Напомним, в среду, 9 апреля, Михаил Ефремов вышел на свободу из белгородской колонии.