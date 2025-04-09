Ефремов вышел на свободу из белгородской колонии
По данным портала, артист уже находится на трассе и едет домой по месту регистрации. Напомним, Ефремов отбывал наказание в виде 7,5 лет колонии за смертельное ДТП, в котором погиб рязанец.
Михаил Ефремов вышел на свободу из белгородской колонии. Об этом в среду, 9 апреля, сообщает Telegram-канал «Baza» со ссылкой на адвоката актера.
По данным портала, артист уже находится на трассе и едет домой по месту регистрации.
Решение об УДО приняли 24 марта.
Напомним, Ефремов отбывал наказание в виде 7,5 лет колонии за смертельное ДТП, в котором погиб рязанец.