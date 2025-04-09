Ефремов вышел на свободу из белгородской колонии

По данным портала, артист уже находится на трассе и едет домой по месту регистрации. Напомним, Ефремов отбывал наказание в виде 7,5 лет колонии за смертельное ДТП, в котором погиб рязанец.

Михаил Ефремов вышел на свободу из белгородской колонии. Об этом в среду, 9 апреля, сообщает Telegram-канал «Baza» со ссылкой на адвоката актера.

По данным портала, артист уже находится на трассе и едет домой по месту регистрации.

Решение об УДО приняли 24 марта.

Напомним, Ефремов отбывал наказание в виде 7,5 лет колонии за смертельное ДТП, в котором погиб рязанец.