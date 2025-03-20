В Рязани выставили на продажу «резиденцию» за 110 миллионов рублей

В объявлении отмечается, что общая площадь здания — 630 квадратных метров. Земельный участок — 10 соток. В доме есть три этaжa и цоколь. Здание построено из кирпича, по периметру огорожено забором. Ремонт выполнен косметический. Согласно объявлению, в доме есть бассейн.

В Горроще выставили на продажу «резиденцию» за 110 миллионов рублей. Объявление о продаже трехэтажного дома на улице Гагарина № 34 разместили на «Авито».

В объявлении отмечается, что общая площадь здания — 630 квадратных метров. Земельный участок — 10 соток. В доме есть три этaжa и цоколь. Здание построено из кирпича, по периметру огорожено забором. Ремонт выполнен косметический.

Согласно объявлению, в доме есть бассейн.