Рязанцы пожаловались на огромные очереди на получение лекарств в поликлинике № 11

«Сидим уже 40 минут, полный коридор людей, но очередь не движется. В кабинете говорят, что у них сегодня форс-мажор, работает один человек. Но у них такие „форс-мажоры“ постоянно, у больных уже сдают нервы», — рассказала пациентка.

Рязанцы пожаловались на огромные очереди на получение лекарств в поликлинике № 11. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Сидим уже 40 минут, полный коридор людей, но очередь не движется. В кабинете говорят, что у них сегодня форс-мажор, работает один человек. Но у них такие „форс-мажоры“ постоянно, у больных уже сдают нервы», — рассказала пациентка.

Позже минздрав отреагировал на сообщения об огромных очередях в рязанской поликлинике.