Минздрав отреагировал на сообщения об огромных очередях в рязанской поликлинике

«В среду, 9 апреля, пользователи соцсетей пожаловались на очереди за льготными рецептами в поликлинике больницы № 11. Это случилось после 14 часов. К этому времени в поликлинике уже открыли второй кабинет для выписки льготных рецептов, чтобы разгрузить специалиста и уменьшить время ожидания пациентов», — заявили в минздраве. Там также отметили, что всего же за рабочий день 9 апреля в поликлинике было выписано более 600 льготных рецептов.

Минздрав отреагировал на сообщения об огромных очередях в рязанской поликлинике. Об этом сообщается в соцсетях регионального ведомства.

«В среду, 9 апреля, пользователи соцсетей пожаловались на очереди за льготными рецептами в поликлинике больницы № 11. Это случилось после 14 часов. К этому времени в поликлинике уже открыли второй кабинет для выписки льготных рецептов, чтобы разгрузить специалиста и уменьшить время ожидания пациентов», — заявили в минздраве.

Там также отметили, что всего же за рабочий день 9 апреля в поликлинике было выписано более 600 льготных рецептов.

«Даже если бы на каждый из них специалисты потратили одну минуту, необходимо было бы 10 часов, чтобы помочь всем, кто пришел. Медицинские работники просят отнестись к ситуации с пониманием: здесь работают так быстро, как только это возможно. Никто из пациентов не остался без льготного рецепта, однако для этого потребовалось время и усилия нескольких специалистов», — заключили в посте.