На ремонт хлебозавода № 3 в Рязани требуется 35 миллионов, которых у властей нет

Рязанский хлебозавод № 3 могут отремонтировать за 35 миллионов рублей. Об этом сообщил начальник управления экономического развития Максим Степанов на комитете гордумы в среду, 9 апреля.
Согласно докладу, в рамках поддержки организаций хлебозаводу № 3 предоставили субсидию в размере 999 тысяч 714 рублей на разработку документации по реконструкции аварийных участков здания.
Степанов уточнил, что проект готов и проходит государственную экспертизу. По предварительной оценке сметной стоимости на его реализацию потребуется около 35 миллионов рублей.
«В настоящее время у предприятия таких средств нет», — заключил он.
Ранее в Рязани начали искать инвесторов для предотвращения банкротства.
Директор предприятия заявил о необходимости дополнительного финансирования в размере 145 миллионов рублей. Депутат Евгений Никулкин отметил, что хлебозавод без помощи инвесторов находится в упадке.