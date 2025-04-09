На ремонт хлебозавода № 3 в Рязани требуется 35 миллионов, которых у властей нет

в рамках поддержки организаций хлебозаводу № 3 предоставили субсидию в размере 999 тысяч 714 рублей на разработку документации по реконструкции аварийных участков здания. Проект готов и проходит государственную экспертизу. По предварительной оценке сметной стоимости на его реализацию потребуется около 35 миллионов рублей.