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Рязанский хлебозавод № 3 ищет инвестора, чтобы избежать банкротства
Директор завода сообщил депутатам о необходимости дополнительного финансирования в размере 115 миллионов рублей. Еще 40 миллионов нужно для ремонта оборудования и оплаты ручного труда.

Для предотвращения банкротства хлебозавода в Рязани ищут инвесторов. Об этом сообщил депутат Евгений Никулкин на заседании Рязанской гордумы в понедельник, 23 декабря.

Директор завода сообщил депутатам о необходимости дополнительного финансирования в размере 115 миллионов рублей. Еще 40 миллионов нужно для ремонта оборудования и оплаты ручного труда.

Евгений Никулкин отметил, что хлебозаводу необходим инвестор, который вложит собственные средства и поможет предприятию. Без финансирования завод находится в упадке.

«Деньги колоссальные выделялись на спонсирование завода, но никто толком не упоминает, как тратились. У нас в городе остался единственный муниципальный хлебозавод, который выпускает доступный для рязанцев хлеб. Замечательный подарок под Новый год — лишить их хлеба», — заявил депутат Максим Мустафин.

Евгений Мясин напомнил, что несколько лет назад в Дашково-Песочне была пекарня, ее выставили на продажу. Новый собственник устроил там склад.

«Пекарни нет, а хлеб был вкусный. Кто нам даст гарантию, что новый собственник не сделает что-то подобное? В настоящих условиях решать вопрос о приватизации единственного муниципального завода — преступление против жителей Рязани», — заявил депутат Евгений Мясин.

Напомним, в 2023 году муниципальный хлебозавод стал акционерным обществом. Гордума исполняет функции совета акционеров и сохраняет депутатский контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.