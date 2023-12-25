В Рязани после восьми лет строительства открыли музей на Соборной

Пока что в нем заработали три выставочных зала.

В понедельник, 25 декабря, в Рязани на улице Соборной после восьми лет строительства открыли рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. На площади 20 тысяч квадратных метров пока заработали три выставочных зала, экспозиции «Рождение земли» и «Человек и природа», зал «Космос», эколаборатория, детский центр, сувенирные магазины, площадка «Креативный музей» и планетарий, музейное кафе. В залах организовали выставки «Российская империя», «Окно в палеолит», «Стольный город Древней Руси — Рязань» и «Резные образы Рязанской земли».

Приехавший на открытие губернатор Павел Малков рассказал, что впечатления от музея самые лучшие.

«Современные и большие пространства, мультимедийное оборудование, в целом замечательное обеспечение. Потенциал у здания огромный. Мы уже проговорили с директором музея, что здесь будут появляться новые экспозиции, выставки и экспонаты. Включим посещение музея в школьную программу», — отметил Малков.

Директор департамента внешних связей музея Елена Харламова рассказала, что в следующем году начнется разработка исторической экспозиции, которая в будущем появится в музее.

Также на открытии руководство музея-заповедника поблагодарило «Прио-Внешторгбанк» за помощь в организации экспозиции «Российская империя» из фондов Российского исторического музея. Банк получил награду за поддержку проекта.

«Эта выставка приехала к нам из Москвы, транспортировка экспонатов, обеспечение их сохранности было отдельной достаточно сложной задачей. Мы помогли с ней справиться, и рады, что смогли прикоснуться к открытию такого значимого проекта для города и для региона», — отметил председатель Совета директоров Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин.

Напомним, в марте 2023 года обещали открыть музей на Соборной к 1 декабря, но не весь. Позже Малков сообщил, что музей откроется 25 декабря.