Ночью над российскими регионами уничтожили 49 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО перехватили 16 беспилотников над Воронежской областью, 14 — над Белгородской областью, шесть — над Курской областью, шесть — над Самарской областью, три — над Мордовией, один — над Брянской областью, один — над Липецкой областью, один — над Орловской областью, один — над Пензенской областью. Напомним, в Рязанской области объявляли угрозу атаки беспилотников.