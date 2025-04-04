В Рязанской области снова объявили угрозу атаки БПЛА

Сообщения поступили жителям 4 апреля в 20:46."Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала «отбой». Единый номер вызова экстренных оперативных служб «112″", — сказано в рассылке.