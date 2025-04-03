А что в кино? «Батя-2: Дед», «Смерть единорога» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Батя-2: Дед» — сиквел комедийного хита 2020 года о суровой отцовской любви. В ролях: Стас Старовойтов, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова. 76-летнего Деда сыграл Евгений Цыганов.

«Смерть единорога» — комедийный хоррор о человеческой алчности и расплате за нее. Главные роли в комедии-хорроре исполнили Пол Радд и Дженна Ортега.

«Падение короны» — историческая драма о французской монархии, главные роли в которой сыграли Гийом Кане и Мелани Лоран. Лента стала фильмом открытия кинофестиваля в Локарно в 2024 году.

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