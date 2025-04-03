Смерть единорога

Ридли вынуждена провести выходные с отцом-трудоголиком Эллиотом. И когда кажется, что их отношения может спасти только чудо, они сбивают… настоящего единорога. Алчная семейка, на которую работает Эллиот, тут же решает монетизировать его целебные свойства. Но настоящее волшебство начнется с появлением родителей детеныша, ведь свирепые единороги открывают охоту на жадных богачей — и теперь каждый получит по рогам.
- Режиссёр
- Алекс Шарфман
- Актёры
- Дженна Ортега, Теа Леони, Уилл Полтер, Сунита Мани, Пол Радд, Ричард Э.Грант, Джессика Хайнс, Энтони Карриган, Стив Парк, Ник Уиттман, Наранцогт Цогцайкан, Кристина Грейс Шарко
- Продолж.
- 104 мин.
- Премьера
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2025-04-03 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Комедия, Фильм ужасов, Триллер, Фэнтези