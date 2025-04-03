Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 03
13°
Птн, 04
15°
Сбт, 05
ЦБ USD 84.38 -0.17 04/04
ЦБ EUR 93.16 1.96 04/04
Нал. USD 85.00 / 85.00 03/04 18:25
Нал. EUR 94.00 / 94.00 03/04 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
6 798
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
10 294
Опыт и высокая зарплата. «Зеленый сад» дает студентам супер-старт!
Егор Скорицкий работает в строительной компании больше...
28 марта 17:10
10 758
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
17 796
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Смерть единорога

Ридли вынуждена провести выходные с отцом-трудоголиком Эллиотом. И когда кажется, что их отношения может спасти только чудо, они сбивают… настоящего единорога. Алчная семейка, на которую работает Эллиот, тут же решает монетизировать его целебные свойства. Но настоящее волшебство начнется с появлением родителей детеныша, ведь свирепые единороги открывают охоту на жадных богачей — и теперь каждый получит по рогам.

Режиссёр
Алекс Шарфман
Актёры
Дженна Ортега, Теа Леони, Уилл Полтер, Сунита Мани, Пол Радд, Ричард Э.Грант, Джессика Хайнс, Энтони Карриган, Стив Парк, Ник Уиттман, Наранцогт Цогцайкан, Кристина Грейс Шарко
Продолж.
104 мин.
Премьера
2025-04-03 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Комедия, Фильм ужасов, Триллер, Фэнтези

Еще в кино

Кино
Судьба человека
Кино
Питер Пэн. Кошмар в Нетландии
Кино
Дольче!
Кино
Дыхание шторма
Кино
Все, что тебя касается
Кино
Жига. На полной скорости
Кино
Тайна в ее глазах
Кино
Походу любовь
Кино
Мы победим
Кино
Микки Монстр
Кино
Обитель смерти
Кино
Дерзкий