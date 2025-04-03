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Батя-2: Дед

Во время развода родители отправляют Макса в деревню к деду-фронтовику на лето. Строгий Дед становится настоящим другом и учителем для мальчишки, а также свидетелем и участником его многочисленных проделок. В деревне у Деда Макс получает важные жизненные уроки и встречает свою первую любовь. Все это вспоминает повзрослевший Макс во время собственного развода с женой. Вспоминает он и рассказы деда о своей молодости и поисках возлюбленной, ради которой ему пришлось объездить всю страну. Действие фильма разворачивается в трех эпохах: в нашем времени, в девяностых и в послевоенном СССР сороковых годов. И все они связаны размышлениями о том, что же такое настоящая любовь.

Режиссёр
Илья Учитель
Актёры
Евгений Цыганов, Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Севастьян Бугаев, Степан Девонин, Анастасия Талызина, Юрий Степанов-мл., София Петрова, Дарья Альхова, Сергей Занин, Михаил Коновалов, Илья Ярославцев
Премьера
2025-04-03 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия

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