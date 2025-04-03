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Падение короны

XVIII век, разгар Французской революции. Людовик XVI с семьей арестованы и заключены в тюрьму вдали от Версаля. Великолепие светской жизни сменяются изоляцией и беспомощностью. Привыкшая к роскоши беззаботной жизни Мария-Антуанетта впервые оказывается уязвимой в страхе перед собственным будущим и судьбой короны.

Режиссёр
Джанлука Йодиче
Актёры
Гийом Кане, Мелани Лоран, Аврора Брутен, Юго Дийон, Фабрицио Ронджоне, Анук Дарвин Хоумвуд, Видаль Арзони, Том Хадсон, Роксана Дюран, Жером Шаппатт
Продолж.
101 мин.
Премьера
2025-04-03 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Исторический фильм, Драма

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