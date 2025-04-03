Падение короны

XVIII век, разгар Французской революции. Людовик XVI с семьей арестованы и заключены в тюрьму вдали от Версаля. Великолепие светской жизни сменяются изоляцией и беспомощностью. Привыкшая к роскоши беззаботной жизни Мария-Антуанетта впервые оказывается уязвимой в страхе перед собственным будущим и судьбой короны.
- Режиссёр
- Джанлука Йодиче
- Актёры
- Гийом Кане, Мелани Лоран, Аврора Брутен, Юго Дийон, Фабрицио Ронджоне, Анук Дарвин Хоумвуд, Видаль Арзони, Том Хадсон, Роксана Дюран, Жером Шаппатт
- Продолж.
- 101 мин.
- Премьера
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2025-04-03 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Исторический фильм, Драма