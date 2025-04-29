Вход в Рязанский театр кукол перенесли

Центральный вход в театр перекрыт из-за работ по благоустройству территории перед зданием. «В ближайшие дни попасть в зрительный зал и кассу можно со двора. Для этого нужно пройти вдоль забора по улице Урицкого и зайти внутрь через служебный вход рядом с верандой», — отметили в Рязанском театре кукол. Отмечается, что кассовый зал расположен в нижнем фойе, под лестницей. Дорогу подскажут специальные указатели. Детали и подробности можно уточнить на сайте и в социальных сетях театра, а также у администраторов театра по телефону + 7 (4912) 28-32-63.

Вход в Рязанский театр кукол временно перенесли. Об этом сообщили 29 апреля в пресс-службе культурного учреждения.

Центральный вход в театр перекрыт из-за работ по благоустройству территории перед зданием.

«В ближайшие дни попасть в зрительный зал и кассу можно со двора. Для этого нужно пройти вдоль забора по улице Урицкого и зайти внутрь через служебный вход рядом с верандой», — заявили в Рязанском театре кукол.

Отмечается, что кассовый зал расположен в нижнем фойе, под лестницей. Дорогу подскажут специальные указатели.

Детали и подробности можно уточнить на сайте и в социальных сетях театра, а также у администраторов по телефону + 7 (4912) 28-32-63 .

Ранее в рязанском театре кукол прошла пресс-конференция, посвященная благоустройству территории перед зданием.

Фото: пресс-служба Рязанского театра кукол