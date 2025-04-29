Вход в Рязанский театр кукол перенесли

Вход в Рязанский театр кукол временно перенесли. Об этом сообщили 29 апреля в пресс-службе культурного учреждения.
Центральный вход в театр перекрыт из-за работ по благоустройству территории перед зданием.
«В ближайшие дни попасть в зрительный зал и кассу можно со двора. Для этого нужно пройти вдоль забора по улице Урицкого и зайти внутрь через служебный вход рядом с верандой», — заявили в Рязанском театре кукол.
Отмечается, что кассовый зал расположен в нижнем фойе, под лестницей. Дорогу подскажут специальные указатели.
Детали и подробности можно уточнить на сайте и в социальных сетях театра, а также у администраторов по телефону +
Ранее в рязанском театре кукол прошла пресс-конференция, посвященная благоустройству территории перед зданием.
Фото: пресс-служба Рязанского театра кукол