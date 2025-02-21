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В рязанском театре кукол рассказали о вырубке елей и будущем скульптур
В пятницу, 21 февраля, в рязанском театре кукол прошла пресс-конференция, посвященная благоустройству территории перед зданием.

В пятницу, 21 февраля, в рязанском театре кукол прошла пресс-конференция, посвященная благоустройству территории перед зданием. Мероприятие посетил корреспондент РЗН. инфо.

«К сожалению, часть елок заболела. Мы приглашали специалистов, но гарантий нам никто не дал. Две елки, которые были демонтировали, спасти было не возможно. Что будет с остальными елками? Специалисты изучают ситуацию и вынесут вердикт», — заявил директор театра Константин Кириллов.

По его словам, часть скульптур разрушилась из-за подростков, которые играли и прыгали на них, а некоторые — из-за погодных условий. Решение о их возможном восстановлении также примут специалисты.

«Единственная фигура — „Петрушка“, связанная с театром, стала жертвой автомобильной аварии», — уточнил директор театра.

Фото: пресс-служба рязанского театра кукол