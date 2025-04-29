В пяти классах Рязани приостановили учебный процесс из-за ОРВИ
«На 29 апреля по гриппу и ОРВИ приостановлен учебный процесс в пяти классах из пяти образовательных учреждений», — написали в мэрии. Ранее сообщалось, что около пяти тысяч рязанцев заболели гриппом и ОРВИ за неделю.
В пяти школьных классах Рязани приостановили учебный процесс из-за ОРВИ. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«На 29 апреля по гриппу и ОРВИ приостановлен учебный процесс в пяти классах из пяти образовательных учреждений», — написали в мэрии. Ранее сообщалось, что около пяти тысяч рязанцев заболели гриппом и ОРВИ за неделю.