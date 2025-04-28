Около пяти тысяч рязанцев заболели гриппом и ОРВИ за неделю

С 21 по 27 апреля среди населения области зарегистрировано 4733 случая заболевания ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 10.2%. По данным лабораторного мониторинга, в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы гриппа и вирусы негриппозной этиологии. Также за прошедшую неделю на территории Рязанской области зарегистрировано 16 случаев COVID-19, что ниже уровня прошлой недели на 5.6%.

Около пяти тысяч рязанцев заболели гриппом и ОРВИ за неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

С 21 по 27 апреля среди населения области зарегистрировано 4733 случая заболевания ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 10.2%.

По данным лабораторного мониторинга, в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы гриппа и вирусы негриппозной этиологии.

Также за прошедшую неделю на территории Рязанской области зарегистрировано 16 случаев COVID-19, что ниже уровня прошлой недели на 5.6%.