Рязанская полиция обеспечила правопорядок и безопасность граждан на Радонице

Для этого на местах захоронения усилили меры безопасности. 185 сотрудников полиции несли службу в 60 населенных пунктах. Праздничные мероприятия проходили в 85 местах, их посетили более 13 тысяч человек. Особое внимание уделили охране общественного порядка и безопасности дорожного движения вблизи кладбищ. Пешие патрули и экипажи Госавтоинспекции были максимально приближены к местам захоронений, а также к прилегающим территориям, включая парковки и подъездные пути.

Рязанская полиция обеспечила правопорядок и безопасность граждан на Радонице. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Для этого на местах захоронения усилили меры безопасности. 185 сотрудников полиции несли службу в 60 населенных пунктах. Праздничные мероприятия проходили в 85 местах, их посетили более 13 тысяч человек.

Особое внимание уделили охране общественного порядка и безопасности дорожного движения вблизи кладбищ. Пешие патрули и экипажи Госавтоинспекции были максимально приближены к местам захоронений, а также к прилегающим территориям, включая парковки и подъездные пути.

Отмечается, что нарушений правопорядка или чрезвычайных ситуаций на местах празднования не зафиксировано.

Ранее россиянам рассказалиhttps://www.rzn.info/news/2025/4/29/rossiyanam-obyasnili-chto-obyazatelno-nuzhno-sdelat-na-radonicu-316892.html, что обязательно нужно сделать на Радоницу.