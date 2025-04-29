Россиянам объяснили, что обязательно нужно сделать на Радоницу

«Поминовение усопших в Радоницу — это не просто традиция, это выражение нашей любви и заботы о тех, кто ушёл от нас. Мы молимся за них, просим у Бога милости и прощения их грехов. Важно помнить, что главное в этот день — не пышные застолья на кладбищах, а искренняя молитва и духовное единение с усопшими», — заявил он. Депутат призвал всех православных христиан провести Радоницу в молитве и благочестии, почтить память усопших близких и укрепить свою веру в Воскресение Христово.