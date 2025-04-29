Минтранс рассказал о ремонте мостов в Рязанской области

Отмечается, что продолжается капремонт моста через реку Сынтулка в Касимовском округе. Завершить его планируют в ноябре. Также идет ремонт моста через реку Кашеляй в Шацком районе. Работы продолжаются на мосту через реку Пожва в Сапожковском районе. Подрядчик монтирует арматурные каркасы, устанавливает опалубки рубашек свай и шкафной стенки, ремонтирует опоры и пролетные строения моста. В Кораблинском округе идут работы на мосту через Молву протяженностью 18 погонных метров. Там обустроили временный объезд, выполнили демонтажные работы, заготовили арматурные каркасы. Ремонт Троицкого моста на Первомайском проспекте планируют завершить в октябре. Работы на мосту через реку Проня на дороге в Кораблинском округе начнут в июне.

Минтранс рассказал о ремонте мостов в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 29 апреля в соцсетях.

Отмечается, что продолжается капремонт моста через реку Сынтулка в Касимовском округе. Завершить его планируют в ноябре. Также идет ремонт моста через реку Кашеляй в Шацком районе.

Работы продолжаются на мосту через реку Пожва в Сапожковском районе. Подрядчик монтирует арматурные каркасы, устанавливает опалубки рубашек свай и шкафной стенки, ремонтирует опоры и пролетные строения моста.

В Кораблинском округе идут работы на мосту через Молву протяженностью 18 погонных метров. Там обустроили временный объезд, выполнили демонтажные работы, заготовили арматурные каркасы.

Ремонт Троицкого моста на Первомайском проспекте планируют завершить в октябре.

Работы на мосту через реку Проня в Кораблинском округе начнут в июне.

Ранее стало известно, что в 2025 году в Рязанской области отремонтируют девять мостов.