Мэр рассказал, что скамейки и настил на пляж Орехового озера вернут к 1 июня
Виталий Артемов отметил, что также с 1 июня к пляжу организуют традиционный маршрут общественного транспорта. Пляжный сезон в Рязани стартует с 1 июня. К этому времени в эксплуатацию введут пять городских пляжей на Борковских карьерах, Ореховом озере и реке Старица в Солотче.
Мэр Рязани Виталий Артемов рассказал, что скамейки и настил на пляж Орехового озера вернут к 1 июня. Мэр ответил на просьбу губернатора Павла Малкова прокомментировать жалобы рязанцев на невозможность отдохнуть на пляже.
Артемов отметил, что также с 1 июня к пляжу организуют традиционный маршрут общественного транспорта. Пляжный сезон в Рязани стартует с 1 июня. К этому времени в эксплуатацию введут пять городских пляжей на Борковских карьерах, Ореховом озере и реке Старица в Солотче.
Напомним, в 2024 году во время весеннего разлива деревянные настилы унесло с пляжа.
Рязанская мэрия тогда сообщала, что контролирует перемещения деревянных настилов на Ореховом озере.
В декабре 2024 года настилы убрали до наступления сухой погоды.