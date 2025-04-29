Мэр рассказал, что скамейки и настил на пляж Орехового озера вернут к 1 июня

Виталий Артемов отметил, что также с 1 июня к пляжу организуют традиционный маршрут общественного транспорта. Пляжный сезон в Рязани стартует с 1 июня. К этому времени в эксплуатацию введут пять городских пляжей на Борковских карьерах, Ореховом озере и реке Старица в Солотче.

Мэр Рязани Виталий Артемов рассказал, что скамейки и настил на пляж Орехового озера вернут к 1 июня. Мэр ответил на просьбу губернатора Павла Малкова прокомментировать жалобы рязанцев на невозможность отдохнуть на пляже.

Артемов отметил, что также с 1 июня к пляжу организуют традиционный маршрут общественного транспорта. Пляжный сезон в Рязани стартует с 1 июня. К этому времени в эксплуатацию введут пять городских пляжей на Борковских карьерах, Ореховом озере и реке Старица в Солотче.

Напомним, в 2024 году во время весеннего разлива деревянные настилы унесло с пляжа.

Рязанская мэрия тогда сообщала, что контролирует перемещения деревянных настилов на Ореховом озере.

В декабре 2024 года настилы убрали до наступления сухой погоды.