К началу купального сезона в Рязани оборудуют пять пляжей

Пляжный сезон в Рязани стартует 1 июня. К этому времени в эксплуатацию введут пять городских пляжей на Борковских карьерах, Ореховом озере и реке Старица в Солотче.

К началу купального сезона в Рязани оборудуют пять пляжей. Об этом сообщает администрация города.

Пляжный сезон в Рязани стартует 1 июня. К этому времени в эксплуатацию введут пять городских пляжей на Борковских карьерах, Ореховом озере и реке Старица в Солотче.

Отмечается, что до 25 мая водолазы обследуют дно в границах купальных зон. Перед открытием на пляжах будет проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза для получения заключения о соответствии требования к водным объектам, которые используются в рекреационных целях.