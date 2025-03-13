Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 13
13°
Птн, 14
15°
Сбт, 15
ЦБ USD 86.62 -0 14/03
ЦБ EUR 94.26 0.29 14/03
Нал. USD 88.00 / 88.00 13/03 18:25
Нал. EUR 96.10 / 97.00 13/03 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Неженское дело. Первая в Рязани помощница машиниста рассказала об обуч...
Перед Международным женским днем, который традиционно п...
7 марта 18:50
11 642
Всю жизнь — на высоте! Крановщица «Зелёного сада» рассказала о работе,...
Накануне 8 марта мы побеседовали с женщиной непростой,...
7 марта 12:57
11 226
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
3 марта 14:28
20 395
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
31 962
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
К началу купального сезона в Рязани оборудуют пять пляжей
Пляжный сезон в Рязани стартует 1 июня. К этому времени в эксплуатацию введут пять городских пляжей на Борковских карьерах, Ореховом озере и реке Старица в Солотче.

К началу купального сезона в Рязани оборудуют пять пляжей. Об этом сообщает администрация города.

Пляжный сезон в Рязани стартует 1 июня. К этому времени в эксплуатацию введут пять городских пляжей на Борковских карьерах, Ореховом озере и реке Старица в Солотче.

Отмечается, что до 25 мая водолазы обследуют дно в границах купальных зон. Перед открытием на пляжах будет проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза для получения заключения о соответствии требования к водным объектам, которые используются в рекреационных целях.